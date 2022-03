13 lat więzienia za zabójstwo pod Ozimkiem. Co wydarzyło się przed Wigilią? Szczegóły tajemniczej zbrodni sprzed ponad dwóch lat

43-letni Arkadiusz N. znał pokrzywdzonego, ten pomagał mu nawet rąbać drewno na opał. Obaj mężczyźni mieszkali w Antoniowie, niewielkiej wiosce pod Ozimkiem.



Tym, co obciążało Arkadiusza N. był m.in. znaleziony u niego telefon denata. 43-latek początkowo twierdził, że kupił go z ogłoszenia. Później przekonywał, że tę wersję podsunęli mu w trakcie przeszukania policjanci. Przed sądem utrzymywał, że telefon znalazł nad rzeką, gdy wracał ze swoim psem ze spaceru, ale nie wiedział, do kogo on należy.

51-letni Krzysztof zniknął na kilka dni przed Wigilią w 2019 roku. Szukała go rodzina oraz policja, ale jakby zapadł się pod ziemię. Przełom nastąpił trzy miesiące później, gdy przy ujściu rzeki Libawy do Jeziora Dużego znaleziono zwłoki mężczyzny. Okazało się, że to zaginiony mieszkaniec Antoniowa.

Śledztwo miało charakter poszlakowy, więc prokuratura nie ujawniała szczegółów. Z aktu oskarżenia wynika, że oskarżony miał udusić swoją ofiarę w nocy z 22 na 23 grudnia, a następnie ukryć zwłoki przy ujściu rzeki.