13-latka z Opola jest o krok od wygranej w "You Can Dance". Ma szansę zgarnąć 100 tys. złotych!

Dla 13-letniej Mileny Zdzuj z Prószkowa pod Opolem taniec jest całym światem. Dziewczyna tańczy od 6. roku życia. Czas dzieli między naukę, a lekcje w szkole baletowej Ramada. Ciężka praca zaprowadziła ją do finału telewizyjnego programu "You Can Dance".

- Do udziału w castingu córkę namówiły trenerki. Uznały, że jest ona już na takim poziomie, iż mogłaby powalczyć z najlepszymi - mówi Irena Zdzuj, mama 13-latki. – W czerwcu Milena pojechała na precasting i dostała się do Akademii, w ramach której 55 młodych tancerzy trenowało z utytułowanymi choreografami. Selekcja była bardzo duża, ale ku naszej radości znalazła się w finałowej szesnastce. Tym sposobem dostała się do programu.