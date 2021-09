14. emerytura z ZUS będzie wypłacona z urzędu. Nie trzeba składać wniosku! Jak wysokie będzie świadczenie? Czy może zająć je komornik? Iwona Kłopocka-Marcjasz

Czternastą emeryturę ZUS wypłaci z urzędu. Nie trzeba składać wniosku! Jak wysokie będzie świadczenie? Fot. Maciej Jeziorek / Polskapresse

14. emerytura trafi do opolskich emerytów i rencistów w listopadzie. To dodatkowe roczne świadczenie ZUS będzie wypłacał z urzędu. To znaczy, że nie trzeba będzie składać żadnego wniosku.