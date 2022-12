15 lat temu Polska weszła do Strefy Schengen. 21 grudnia 2007 roku zniknęły szlabany na granicach w Polsce

Miałem może 13-14 lat, kiedy w czasie leśnej wędrówki pomyliłem kierunki i straciłem orientację w terenie. Wyszedłem w końcu na dobrze udeptaną, wąską ścieżkę wzdłuż tablic z napisem: Granica państwa, przekraczanie zabronione.

Po chwili dogonił mnie żołnierz Wojsk Ochrony Pogranicza, który patrolował granicę po tej leśnej ścieżce. Dokładnie odpytał, kim jestem i co tu robię, a potem wyprowadził mnie na szerszą drogę i odesłał do domu. Zostało mi po tej przygodzie głębokie przekonanie, że do granicy lepiej się nie zbliżać.

Pamiętam też dwóch WOP-istów, który stali na końcu każdego czeskiego pociągu, przejeżdżającego tranzytem przez Głuchołazy. Przez przeszkolone drzwi patrzyli, czy ktoś nie wyrzucił czegoś na tory albo nie wyskoczył na zakręcie.

Z niecierpliwością czekałem na skończenie 13 lat, żeby wyrobić sobie tymczasowy dowód osobisty, uprawniający do przekraczania granicy w ramach tzw. małego ruchu. Korony wymieniało się wtedy w banku, z książeczką walutową, w której pani notowała wymienioną kwotę, żeby nie przekroczyć miesięcznego limitu.