15 lat temu zmarł Jan Paweł II. Przypominamy najważniejsze słowa papieża do Polaków

Zanim Karol Wojtyła został papieżem, studiował polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim, grywał w przedstawieniach teatralnych i pisał wiersze. Do seminarium wstąpił w 1942 roku, wtedy też zaczął studiować teologię. Święcenia kapłańskie przyjął 1 listopada 1946 roku. Ukończył doktorat, napisał też pracę habilitacyjną, jedna Ministerstwo Oświaty odmówiło przyznania mu habilitacji. Jednym z zainteresowań naukowych Wojtyły była teologia moralna i etyka małżeńska.

Był pierwszym papieżem z Polski, pierwszym po 455 latach papieżem niebędącym Włochem i najmłodszym papieżem od 1864 roku.

Jest autorem wielu encyklik, listów apostolskich, adhortacji, a także książek i wierszy. Charakterystyczną cechą jego pontyfikatu były pielgrzymki, a głoszone przez niego nauki przyczyniły się do transformacji ustrojowej nie tylko w Polsce, ale także w pozostałych państwach bloku wschodniego.

Swoją aktywność zaczął ograniczać dopiero w ostatnich latach pontyfikatu, gdy zmusił go do tego stan zdrowia. Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 roku, po 26 latach bycia papieżem.

Co papież-Polak mówił do Polaków? Cytaty Jana Pawła II

Pierwszą pielgrzymkę do Polski Jan Paweł II odbył już w czerwcu 1979, a ostatnią w sierpniu 2002 roku. Łącznie odwiedził Polskę 9 razy, w tym dwukrotnie w 1991 roku. Za każdym razem gromadził wokół siebie tysiące wiernych, a niektóre z jego homilii i przemówień pamiętane są do dzisiaj. Jakie słowa kierował papież Jan Paweł II do Polaków? W galerii przypominamy niektóre z nich.