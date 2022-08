1600 pielgrzymów dotarło do Częstochowy. 46. Piesza Pielgrzymka Opolska na Jasną Górę zakończona

- To był piękny i błogosławiony czas i oby zrodził jak najpiękniejsze owoce w waszych serach, waszych rodzinach, w całym naszym Kościele. O to chcemy tu szczególnie prosić. Ale towarzyszyć tej prośbie, temu wołaniu o dobre owoce, będzie wdzięczność i ufność. Nieśliśmy ją do naszej Matki razem we wspólnocie pielgrzymiej w rok złotego jubileuszu Kościoła opolskiego. Teraz możemy już powiedzieć „wnieśliśmy” – mówił w słowach powitania bp Andrzej Czaja. - Przynieśliśmy tę naszą jubileuszową wdzięczność i ufność do Matki Bożej i do Pana Boga naszego, ale i do Kościoła. I chcemy ją złożyć tu na ołtarzu. Ta wdzięczność była okupiona dużym trudem pielgrzymiego wysiłku, za co ja jestem wam ogromnie wdzięczny. Bardzo dziękuję.