17-letnia Sandra Wyrembak z liceum w Praszce została mistrzynią świata w taekwon-do

- To, że zostałam mistrzynią świata, dotarło do mnie dopiero wtedy, gdy podnieśli moją rękę na werdykcie! Jeszcze przez tydzień nie będę wiedzieć, co się dzieje. Chciałabym podziękować przede wszystkim rodzicom, bo bez nich nic by się nie udało- skomentowała swój sukces Sandra Wyrembak.