17 najbardziej niesamowitych miejsc UNESCO we Włoszech. Unikatowe cuda natury i kultury, które po prostu trzeba zobaczyć

Życie pisze najciekawsze, choć nie zawsze najprzyjemniejsze scenariusze. W sierpniu 79 r. n.e. napisało scenariusz filmu katastroficznego, którego nie powstydziłby się Roland Emmerich. Wulkan Wezuwiusz przebudził się i wybuchł, zasypując dwa kwitnące starożytne miasta popiołami, pumeksem, zalewając lawą i trując toksycznymi wyziewami. W ciągu jednego strasznego dnia i nocy Pompeje i Herkulanum przestały istnieć. Dopiero w 1748 r. archeolodzy dokopali się do ruin obu miast, znakomicie zachowanych właśnie dzięki pokrywającym je popiołom. Dziś turyści mogą tu podziwiać starożytną architekturę, naścienne malowidła, mozaiki podłogowe i słynne na cały świat odlewy ciał biednych mieszkańców, zasypanych popiołami w środku codziennych czynności. W Pompejach warto zajrzeć do teatru i tzw. domów Menandra i Galby. Herkulanum zachowało się nawet lepiej, choć jest mniej znane – to świetne miejsca na wycieczkę w czasie do starożytnej Italii.

DUOTONE_, pixabay.com