2 Liga Żużlowa. SpecHouse PSŻ Poznań - OK Bedmet Kolejarz Opole 52:38

Jednym z kluczy dla końcowego rozstrzygnięcia było to, że opolanie nie umieli sobie poradzić z fenomenalnie spisującym się juniorem Francisem Gustsem (13 pkt) oraz niezwykle doświadczonym Rune Holtą, którego start do ostatniej chwili stał pod znakiem zapytania. Ostatecznie jednak na tyle pozbierał się on po upadku w poprzednim spotkaniu, że zakończył zawody z 11 punktami oraz jednym bonusowym.

Jeżeli chodzi o Kolejarza, jemu z kolei mocno szyki pokrzyżowała absencja Pontusa Aspgrena. Choć był on w składzie meczowym, to ostatecznie nie pojechał żadnego wyścigu, prawdopodobnie z powodu lekkich kłopotów zdrowotnych.

Do dziewiątego biegu nie było najmniejszych wątpliwości, że PSŻ był lepszym zespołem. Po jego zakończeniu wygrywał on bowiem już 34:20, a ekipa z Opola do tej pory zwyciężyła tylko jeden bieg 4:2. W 10. wyścigu Kolejarz odniósł wreszcie podwójny sukces, ale to był zarazem jego ostatni powód do radości. W kolejnym fragmencie rywalizacji poznanianie znów jeździli wystarczająco dobrze, by dopiąć swego.