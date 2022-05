2 Liga Żużlowa. Texom Stal Rzeszów - OK Bedmet Kolejarz Opole 30:28 [ZDJĘCIA]

Przede wszystkim, po pierwsze, spotkanie zakończyło się po zaledwie 10 biegach, ponieważ jego kontynuację uniemożliwiły bardzo silne opady deszczu przechodzące nad stolicą Podkarpacia.

Nie zmieniło to jednak faktu, że opolanie przegrali to starcie na własne życzenie. Jak można bowiem nazwać to inaczej, jeśli w aż dwóch z dziesięciu biegów żaden z nich nawet nie dojechał do mety, co automatycznie skutkowało przegraną 0:5. Po raz pierwszy miało to miejsce w drugim biegu, kiedy to Petr Chlupac został zdyskwalifikowany za upadek, a Jakub Poczta (uwaga!)... za spóźnienie się na start.

Ten wyścig jednak nie przeważył jeszcze ostatecznie o niepowodzeniu Kolejarza. Co prawda od tego momentu do piątego biegu nie odnieśli oni ani jednego zwycięstwa, ale szósty i siódmy należały już do zespołu z Opola.

W tym pierwszym przypadku duet Bartłomiej Kowalski - Oskar Polis odniósł podwójne zwycięstwo nad parą Mateusz Majcher- Dawid Lampart, a potem Jacob Thorsell i Petr Chlupac wywalczyli w sumie cztery „oczka”, co pozwoliło opolanom objęć prowadzenie 21:20.