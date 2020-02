2 tys. pielęgniarek brakuje na Opolszczyźnie. Jest porozumienie urzędu marszałkowskiego i PMWSZ w Opolu w sprawie kształcenia kadr

- Celem tej współpracy jest przede wszystkim zapewnienie stałego dopływu kadr medycznych na rynek pracy województwa opolskiego, optymalne wykorzystanie potencjału szkół kształcących na kierunkach medycznych będących w nadzorze samorządu województwa opolskiego na potrzeby kształcenia personelu medycznego oraz wykorzystanie dla tego celu możliwości wszelkich funduszy, ze szczególnym uwzględnieniem funduszy strukturalnych, jakie daje kolejna perspektywa programowania - napisano w zapowiedzi.

Marszałek Andrzej Buła podał, że w tym roku w budżecie zapisano 300 tys. zł na stypendia, które mają zachęcić studiujących na kierunkach medycznych do wiązania się z opolskimi szpitalami.

- W przyszłej perspektywie unijnej będziemy mieli proporcjonalnie więcej pieniędzy na działania finansowane z funduszu społecznego w porównaniu do inwestycji. Chcemy się przygotować do dobrego spożytkowania tej puli, stąd pomysł na opracowanie projektu zachęcającego uczniów szkół średnich ogólnokształcących do wyboru kształcenia w zawodach medycznych, a potem podejmowania pracy w opolskich placówkach medycznych - mówił Andrzej Buła.