20 kilometrów nowej ścieżki rowerowej na Opolszczyźnie powstało dzięki Unii Europejskiej. Już można po niej jeździć

W Popielowie “bike&ride” usytuowano przy przystanku autobusowym, w Lewinie Brzeskim – przy stacji kolejowej. Wszystko po to, żeby w jak największym stopniu ograniczyć ruch samochodowy i żeby jak najwięcej ludzi korzystało z transportu publicznego.

Jak podkreśla marszałek Buła, to przede wszystkim bezpieczne połączenie wielu miejscowości i danie możliwości mieszkańcom załatwienia spraw w gminie po bezpiecznym dojechaniu do niej na rowerze.

– To wielka i wspólna determinacja pani wójt Sybilli Stelmach, burmistrza Artura Kotary, no i nasz udział – mówi marszałek Andrzej Buła.

Ile kosztowała inwestycja?

Cały projekt kosztował ponad 20 milionów złotych, z czego 12 milionów dopłaciła Unia Europejska. Część gminy Popielów to koszt ponad 12 milionów złotych, w tym niecałe 7 milionów złotych to fundusze unijne, część Lewina Brzeskiego to ponad 5,5 miliona złotych (w tym ponad 4,3 miliona złotych ze środków UE).

Koszty po stronie samorządu województwa były związane przede wszystkim z wykupem nieruchomości pod inwestycje i wyniosły ponad 2,6 miliona złotych, z czego prawie połowę dofinansowała Unia Europejska.