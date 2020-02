20 lat więzienia za oszustwa w internecie. Student prosi opolski sąd apelacyjny o łagodniejszy wyrok

Zaczęło się od tego, że wziąłem od operatorów telefony komórkowe na raty, które postanowiłem sprzedać przez Internet, żeby szybko zdobyć pieniądze. Kiedy za jeden telefon zapłaciło mi kilka osób, dostałem nagły przypływ gotówki. Jako osoba uzależniona od hazardu (grał w zakładach bukmacherskich - red.) zacząłem myśleć irracjonalnie. Stwierdziłem, że wystawię jeszcze kilka telefonów i jak się odegram, to zwrócę należności albo kupię nowe telefony i wyślę tym osobom. Oceniłem, że potrzebuję na to góra dwa miesiące, ale kolejne pieniądze też przegrałem - relacjonował w piątek w sądzie.

Mężczyzna deklarował, że chce spłacić osoby, którym jest winien pieniądze, ale spędzając życie za kratkami - gdzie zarabia 250 złotych miesięcznie, z czego 200 złotych przekazuje komornikowi na pokrycie zobowiązań - będzie potrzebował na to 120 lat.

Obrońca Mateusza L., mecenas Janusz Furgała podkreślał, że chłopak był normalnym, niemającym problemów z prawem nastolatkiem, który skończył liceum w Rzeszowie, gdzie chodził na korepetycje, żeby za pierwszym razem dostać się na studia na AGH.

Podczas studiów w Krakowie pracował z przerwami. Potem - kiedy oszustwami zajęła się prokuratura - stawiał się na każde wezwania policji, także na kolejne, po których już mógł się spodziewać, że uprawomocniony pierwszy wyrok zostanie odwieszony i trafi on za kratki.

To młody człowiek, który w pewnym momencie się pogubił, a kara, jaką powinien otrzymać, powinna mieć aspekty wychowawczy, Mówimy o oszustwach na 200, 500, 1000, maksymalnie 2000 zł. Sumarycznie to wysoka kwota, ale popatrzmy na te straty przez pryzmat pojedynczych przypadków - podkreślał mec. Furgała. - Wydaje mi się, że opolski sąd rejonowy niezbyt uważnie zapoznał się z materiałem.

- Został mi semestr studiów, które chciałbym dokończyć, spłacić zobowiązania wszystkim poszkodowanym, założyć rodzinę. Nie zamierzam wrócić do dawnego stylu życia, żałuję swoich zachowań, jest mi wstyd, że do czegoś takiego doszło - mówił Mateusz L. opolskiemu sądowi. Podkreślił, że część zobowiązań już spłacił. To około 15-20 tysięcy. Porównywał swoją sprawę do afery Amber Gold. Tam za dużo większe oszustwa skazano osoby na wyroki krótsze niż mój.

Sędzia Agata Menes zdecydowała, że wyrok przedstawi na kolejnej rozprawie. Obrońca uznaje to za dobry sygnał.

- To oznacza, że sąd chce dokładnie zapoznać się z dokumentacją procesową - ocenił mecenas Furgała.