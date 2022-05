20. Międzynarodowe Targi Turystyki "W stronę słońca" od piątku do niedzieli na opolskim Rynku

Na opolskim Rynku staną m.in. stoiska opolskich gmin, które zachęcać będą do odkrywania uroków regionu.

- Pokażemy wszystko, co najlepsze i najbardziej atrakcyjne na Opolszczyźnie. To oferta zarówno dla Opolan, by lepiej poznali region, w którym mieszkają, jak i przybyszów - mówił wicemarszałek Zbigniew Kubalańca, który wczoraj podpisał umowę na organizację jubileuszowej, 20. edycji targów ze Stowarzyszeniem Promocji Śląska Opolskiego „Profil”. W tym roku zarząd województwa przekazał na ten cel 98 tysięcy złotych. Targi potrwają przez trzy dni, 20-22 maja.