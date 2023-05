20 najtańszych samochodów używanych w Opolu i województwie opolskim. Kupisz je już za 2000 złotych! Gdzie można kupić najtaniej auto

Tanie samochody są poszukiwane przez wiele osób, zwłaszcza kiedy trzeba kupić drugi samochód w rodzinie : do dojazdów do pracy albo dla dziecka, które zdało prawo jazdy i chce mieć własny samochód, a nie wiecznie prosić rodziców o pożyczenie auta.

Sprawdziliśmy, jakie są aktualnie do kupienia tanie samochody używane w województwie opolskim. Zobaczcie:

Ogłoszenia motoryzacyjne to przykład wręcz poezji użytkowej. Samochód nawet jeśli ma już ćwierć wieku, to jest jak nowy.

Najpopularniejszymi markami sprowadzanych aut były samochody niemieckie: Volkswagen, Audi oraz BMW.

Dane Ministerstwa Finansów wskazują, że w roku 2022 sprowadzono do Polski z zagranicy aż o 14 procent samochodów mniej. Mimo to ich łączna wartość była zbliżona, co jest dowodem na to, że ceny samochodów używanych cały czas rosną.