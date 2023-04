200 słuchaczy odebrało dyplomy ukończenia Dziecięcej Politechniki Opolskiej. Birety w górę!

W tegorocznej 15 edycji DPO wzięło udział 200 słuchaczy. Wśród nich był m.in.: Michał Pec.

- Do udziału namówił mnie tata, powiedział, że są tutaj ciekawe wykłady. Miał rację. Wykłady były bardzo interesujące, zwłaszcza te, dotyczące technicznych rzeczy. Bardzo podobał mi się wykład o drukarce 3D i o energii odnawialnej - mówi chłopiec.

Dzieci podkreślały, że potężna dawka wiedzy i ciekawostek dopingowała je do tego by, mimo weekendu, wstawać wcześniej.