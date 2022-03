200 zł za szybsze załatwienie sprawy w urzędzie. Uchodźcy pod opolskim ratuszem słyszą nieetyczne propozycje

Każdego dnia urząd miasta Opola wydaje od 100 do 120 numerów PESEL obywatelom Ukrainy, którzy w Opolu znaleźli bezpieczne schronienie przed wojną.

Do pracy delegowano urzędników, którzy zajmują się wyłącznie kwestiami legalizacji pobytu uchodźców. Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8-18, ale mimo to pod urzędem tworzą się długie kolejki. Niektórzy przychodzą nawet kilka godzin przed otwarciem urzędu, aby mieć pewność, że tego dnia załatwią swoją sprawę.

Aby usprawnić funkcjonowanie punktu, a jednocześnie zmniejszyć nawet kilkuset osobowe kolejki, opolski ratusz wprowadził system kolejkowy. Z samego rana rozdawane są numerki, a osobom od numerku 50 wzwyż sugeruje się przejście dopiero w drugiej połowie dnia.