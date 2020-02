22 lutego premiera w „lalkach”: Alicja jest odważna i ciekawa świata

Alicja w Krainie Czarów fascynuje młodych czytelników od 1865 roku. Jej autor, Charles Lutdwige Dodgson, wykładowca matematyki w Oxfordzie i duchowny anglikański, twórczość dla dzieci sygnował pseudonimem Lewis Carroll.

- To jest moja ulubiona bajka z dzieciństwa. Oglądałam różne ekranizacje i inscenizacje. I to było trudne zadanie, by ją trochę odwrócić. Alicja, jaką gram, nie jest siedmiolatką – mówi Anna Wieczorek, odtwórczyni tytułowej roli. - Jest w okresie dorastania. Razem z nią szukamy odpowiedzi na pytania o to, kim jest w świecie, który jest coraz bardziej dziwny. Alicja jest pogubiona. Poszukując tożsamości, zaczyna się orientować, że cały świat ma problem z tym, by się zdefiniować.

- Pojmuję teatr bardzo szeroko – podkreśla Konrad Dworakowski. - Zapraszamy dzieci, ale chętnie widziałbym w teatrze i dorosłych. Mamy nadzieję, że po spektaklu dorośli powiedzą, co rozumieją z tych sytuacji i metafor, które odczytają. Że to będzie pretekst do rozmowy dla wszystkich pokoleń o sprawach fundamentalnych.