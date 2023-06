23 ciekawostki o Małopolsce. Która wieś zainspirowała twórców Wiedźmina? Gdzie szukać anomalii klimatycznej? Będziecie zaskoczeni Emil Hoff

W oktawę Bożego Ciała (pierwszy czwartek po tym święcie) na ulice Krakowa wyjeżdża lajkonik. O tej krakowskiej tradycji słyszało wiele osób, ale nie każdy wie, że obecny strój lajkonika został zaprojektowany w 1904 r. przez samego Stanisława Wyspiańskiego. Adam Wojnar/Polska Press, 2019 Zobacz galerię (25 zdjęć)

Małopolska jest pełna niespodzianek i może Was zaskoczyć na wiele sposób. Nie brak tu cudów natury, światowej sławy zabytków, do których pielgrzymują turyści z całego świata, unikalnych tradycji i regionalnych specjałów, których warto spróbować. Wyszukaliśmy dla Was 23 ciekawostki o Małopolsce i jej atrakcjach, które Was zadziwią i zachęcą do wybrania się na wycieczkę po regionie. Sprawdźcie swoją wiedzę o Małopolsce – ile z tych faktów już znaliście?