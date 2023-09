23. Jarmark Franciszkański w Opolu. Kilkadziesiąt kramów kusiło w niedzielę smakołykami i rękodziełemi. Sprawdziliśmy ceny

W ten weekend jak co roku od 23 lat ulice prowadzące do Kościoła Franciszkanów wypełniły się kolorowymi stoiskami i kuszącymi zapachami. To znak, że w centrum stolicy regionu trwa Jarmark Franciszkański.

W tym roku kolorowe kramy rozciągają się od ronda przy placu Wolności do wejścia do kościoła o. franciszkanów.

Co można kupić na jarmarku?

wędliny

sery

ciasta

chleby

przetwory

wina

nalewki

miody i wyroby pszczele

soki

zakwasy

rękodzieło

biżuterię

i wiele innych wspaniałych przedmiotów, które ucieszą nie tylko ciało, ale i duszę.

Jarmark Franciszkański to doskonała okazja do zakupów i degustacji.

W naszej galerii zobaczycie to co można kupić podczas jarmarku i jakie są ceny poszczególnych produktów.

Oprócz zakupów jarmark jest okazją, by dofinansować zakonników, którzy zbierają fundusze na remont dachu zabytkowego budynku klasztoru.

Można to zrobić nie tylko wrzucając fundusze do puszki, ale także kupując franciszkańskie krówki ( tych niestety w zabrakło w niedzielę około południa) franciszkański kołocz i franciszkański smalec, który przygotowuje Maria Białek.