260 mln zł na inwestycje i doposażenie szpitala. USK podsumował pierwsze 7 lat. "W 2017 nadano nowy kurs dla naszego szpitala"

W tym czasie placówka przeszła także termomodernizację części kompleksu szpitalnego, zakup wyposażenia (m.in. sali hybrydowej, drugiego tomografu komputerowego, angiografu, RTG) oraz utworzenie Centrum Naukowo-Badawczego. W trakcie jest wymiana źródła ciepła na kogeneracyjne, modernizacja drugiej części oddziału chorób wewnętrznych. Trwają przygotowania do termomodernizacji budynków szpitalnych.

Aktualnie USK zabiega o sfinansowanie utworzenia Centrum Sercowo-Naczyniowego.

-Ma to być nowy, kilkukondygnacyjny budynek, do którego przeniesiemy ostrozabiegowe oddziały z blokiem operacyjnym i oddziałem anestezjologii i intensywnej terapii, żeby zapewnić pacjentom z województwa opolskiego kompleksową, multidyscyplinarną opiekę w zakresie leczenia chorób sercowo-naczyniowych. Potrzebujemy na to ok. 500 mln zł - wyjaśnia dyrektor Dariusz Madera.