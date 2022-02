32-latka z Kluczborka zabiła nożem partnera jeżdżącego na wózku inwalidzkim. Jest wyrok

Do tej bezsensownej zbrodni doszło w czerwcu 2021 roku w jednym z mieszkań w Kluczborku. Ofiarą okazał się 38-letni Piotr M., czyli partner Moniki K. Powodem jego śmierci była rana kłuta pleców, zadana nożem kuchennym.

Sąsiedzi nie mieli o Monice K. dobrego zdania. Z ich relacji wynikało, że kobieta wszczynała awantury i była agresywna. 32-latka mieszkała z o 6 lat starszym Piotrem, który był niepełnosprawny i poruszał się na wózku inwalidzkim. Feralnego dnia w mieszkaniu również doszło do awantury. Monika K. nie potrafiła wyjaśnić śledczym, co rozsierdziło ją do tego stopnia, że wbiła swojemu partnerowi nóż kuchenny w plecy.

Po wszystkim, jakby nigdy nic, kobieta wyszła z mieszkania i postanowiła zostać na noc u znajomego. Następnego dnia wróciła na miejsce zbrodni i zaczęła łomotać w zamknięte drzwi mieszkania. Hałasy zaalarmowały sąsiadów. Na miejscu pojawiła się policja. To wówczas wyszło na jaw, że wewnątrz leży martwy Piotr M. z raną kłutą pleców.