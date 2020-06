33-latek z Ozimka dostał szansę na życie. Teraz epidemia koronawirusa mu ją odbiera!

Płuca Kamila były w fatalnym stanie. Trzy lata temu lekarze dawali mu dwa, maksymalnie trzy lata życia.

- Usłyszałam: on któregoś dnia nie złapie oddechu i umrze w domu. Musi się pani z tymi liczyć - wspomina Halina Jośko, mama pochodzącego z Ozimka Kamila. - Załamałam się. Trafiłam do psychiatry. Moje jedyne dziecko gasło w oczach, a je nie mogłam nic zrobić. Kamil prosił, żebym nie pozwalała mu umrzeć. Myślałam, że serce mi pęknie.

Najmniejszy wysiłek stanowił dla młodego mężczyzny wyzwaniem. Wejście na drugie piętro, było jak dla zdrowego człowieka wspięcie się na Mont Everest. - Zamierałam z przerażenia, słuchając jak walczy o oddech - wspomina pani Halina.

Kamil Jośko od pierwszych miesięcy życia gra ze śmiercią w ruletkę. Lekarze ostrzegali, że nie dożyje 16. roku życia, ale on walczył. Podobnie, jak jego mama, która przysięgła, że poruszy niebo i ziemię, by go ratować. Nadzieją była terapia komórkami macierzystymi w Bangkoku, która miała zreperować zniszczone przez chorobę płuca. Astronomiczną kwotę 100 tys. złotych udało się zebrać dzięki zaangażowaniu darczyńców.