4 tysiące opolskich uczniów pisze dziś egzamin ósmoklasisty. Od ich wyników zależy, czy dostaną się do wymarzonego liceum

Opolska kurator oświaty Joanna Raźniewska podkreśla, że tegoroczne egzaminy wymagają szczególnej logistyki ze względu na liczne dostosowania dla uczniów z różnymi potrzebami.

- W tym roku w województwie opolskim do egzaminu przystępuje prawie 4000 uczniów. Przygotowanie do niego wymagało sporej logistyki, zwłaszcza ze względu na dostosowania dla uczniów ze specjalnymi potrzebami. W naszym regionie egzaminy odbywają się w 258 placówkach, co pokazuje skalę tego przedsięwzięcia – mówi Joanna Raźniewska.