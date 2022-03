40-latek spod Opola odpowiada za znęcanie nad rodziną. Żona i dzieci boją się, że ich zabije

- Oskarżony groził zarówno mojej klientce, jak i ich wspólnym dzieciom – 9-letniej wówczas córce i 7-letniemu, niepełnosprawnemu synowi. Były to m.in. groźby pozbawienia życia, które wywołały uzasadnioną obawę, że zostaną spełnione – mówi mec. Wojciech Malinowski, który reprezentuje pokrzywdzoną kobietę.

40-letni Tomasz K., zanim trafił do aresztu, prowadził w jednej z podopolskich miejscowości warsztat samochodowy. To on utrzymywał rodzinę, w tym trójkę dzieci. Najmłodsze z nich w chwili sporządzania aktu oskarżenia miało 4-lata, najstarsze – 10. Zdaniem śledczych gehenna w domu K. trwała od września 2019 roku do Dnia Dziecka, czyli do 1 czerwca 2021 roku.

Prokuratura zarzuciła Tomaszowi K., że zarówno pod wpływem alkoholu, jaki i będąc trzeźwym znęcał się psychicznie i fizycznie nad swoją żoną, m.in. wszczynając bez powodu awantury, w trakcie których obrzucał ją wulgaryzmami, opluwał, rzucał w kobietę przypadkowymi przedmiotami i zabawkami, a nawet wyrzucał jej ubrania i inne rzeczy przez okno.