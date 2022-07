5-letni Michaś chce zostać strażakiem. Za kilka godzin jego marzenie legnie w gruzach Mirela Mazurkiewicz

Cierpienie jest nieodłącznym elementem życia Michałka z Prudnika. Dzięki prywatnej operacji chłopiec miał szansę stanąć na nogi. Wszystko jednak wskazuje, że nie uda się na czas zebrać pieniędzy

Michałek Flaka z Prudnika obchodzi dziś (11.07) piąte urodziny. Chłopiec nie wie, co to życie bez bólu. Jego bliscy do końca wierzyli, że dzięki prywatnej operacji malec przestanie cierpieć. Wszystko wskazuje jednak na to, że brakujących 60 tys. złotych nie uda się zebrać. – Zostało kilka godzin. Musiałby się zdarzyć urodzinowy cud – mówi zrezygnowana mama chłopca.