53. Wystawa-Giełda Minerałów, Skał, Skamieniałości i Wyrobów Jubilerskich oraz targi zdrowia i urody w CWK w Opolu

Minerały, biżuterię, miody, przyprawy, produkty służące poprawie zdrowia, smakołyki ale też odzież i pościel można kupić w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu od piątku do niedzieli.

Polecamy klientom nasz autorski miód spadziowy z pierzgy i propolisu, szczególnie obecnie - w sezonie zwiększonych zachorowań na grypę i przeziębienia - mówił Damian Sikorski z Bartnika Żuromińskiego. - Propolis ma działanie biobakteryjne i przeciwgrzybiczne. Pierzga to przekształcony pyłek kwiatowy - jest bardzo silnym koncentratem odżywczym. Ważne, żeby - podobnie jak inne miody - nie rozpuszczać go w wodzie cieplejszej niż 40 stopni Celsjusza.

Pytany o to, jak rozpoznać miód Damian Sikorski mówił, że naturalny miód się krystalizuje (w różnym okresie czasu, rzepakowy np. już w kilka dni po miodobraniu, a akacjowy - nawet do roku), a najlepiej kupować go u pszczelarza.