54 projekty za 1,2 mln zł. Będą świętować 25-lecie obrony województwa. W Urzędzie Marszałkowskim w Opolu podpisano umowy

- To są obrońcy muzyczni, którzy mówią o naszej tożsamości, o tym, że mamy swoją kulturę muzyczną i właściwie tę kulturę muzyczną, jak „Szła dzieweczka do laseczka”, śpiewa nie tylko Opolszczyzna, nie tylko cały Śląsk, nie tyko cała Polska, ale cały świat - przekonuje Ewa Kruszyna z Koła Gospodyń Wiejskich w Wojsławicach. - I my musimy pokazać, że to od nas ta kultura wychodzi, że to jest nasze, wyjątkowe. Ale jest też kultura wyższa. Mamy swoich kompozytorów, mamy swoje piosenki popowe, mamy świetnych twórców. I tych 25 muzycznych obrońców naszej Opolszczyzny chcemy pokazać na koncercie.