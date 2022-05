6-letni Dawidek Drapacz z Opola znów musiał walczyć o życie. Za oceanem spędził blisko dwa miesiące

- Najgorszy moment to ten, gdy przed operacją żegnałam się z synem. Dawidek tulił się do mnie, mówił, że się boi, a ja starałam się nadrabiać miną, choć sama odchodziłam od zmysłów, bo przecież przy tak poważnej interwencji wszystko może się zdarzyć – mówi Elżbieta Popardowska, mama 6-latka z Opola. – Podczas cewnikowania pojawiły się komplikacje. Wystąpiło krwawienie. Dawidek trafił na OIOM, przetaczano mu krew. Kosztowało to mnóstwo stresu zarówno nas, jak i jego.