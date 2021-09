7-letni Oliwier z Opola chciał ścigać bandytów. Jeden dzień wywrócił jego życie do góry nogami

- Obiecałam mu wtedy, że jeśli będzie trzeba, to wejdę po niego oknem, ale że nie pozwolę mu odejść. Oliwierek ma dopiero 7 lat, a ja poruszę niebo i ziemię, by mu pomóc. To moje jedyne, ukochane dziecko – mówi drążącym głosem Kamila Starzecka, policjantka z Opola i mama 7-letniego chłopca.

Życie rodziny wywróciło się do góry nogami w ciągu jednego dnia. We wtorek, 17 sierpnia, Oliwierek jak zwykle poszedł do przedszkola. Był żywiołowym chłopcem i nikt nie podejrzewał, że w głowie malucha czai się śmiertelne niebezpieczeństwo.