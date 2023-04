7 najpiękniejszych miejsc na liście UNESCO w Czechach. Te widoki Was zachwycą

Co to są miejsca UNESCO?

Lista światowego dziedzictwa UNESCO to wyjątkowy zbiór. Na niej właśnie znajdują się obiekty, o „wyjątkowej powszechnej wartości” dla ludzkości. Lista jest prowadzona przez organizację wyspecjalizowana ONZ UNESCO. UNESCO, czyli United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization to organizacja zajmująca się kulturą, sztuką i nauką. Lista obiektów UNESCO o wyjątkowej wartości po raz pierwszy została ustanowiona w 1972 roku. Nie jest to jednak lista zamknięta. Co roku Komitet Światowego Dziedzictwa wybiera kolejne miejsca. Wybór jest jednak możliwy tylko z obiektów umieszczonych uprzednio na narodowej liście informacyjnej.