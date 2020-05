75 lat od zakończenia II wojny światowej w Europie. Opole było wtedy miastem ruin [ARCHIWALNE ZDJĘCIA]

W połowie stycznia ruszyła ewakuacja mieszkańców. W ciągu kilku dni uciekło około 60 tys. osób. Kto nie dał rady załapać się na pociąg bądź ciężarówkę, uchodził pieszo z dobytkiem załadowanym na wózku. W Oppeln zostało jednak kilkuset mieszkańców, a także jego obrońcy. Był to przede wszystkim Volkssturm, w którym składali się nastolatkowie oraz mężczyźni mający ponad 60 lat, a także żołnierze i żandarmeria.

Armia Radziecka zastała miasto naruszone w niewielkim stopniu. Dewastacja centrum to skutek działań czerwonoarmistów, ale nie tylko. Budynki grabili i podpalali także polscy szabrownicy, by maskować ślady kradzieży. Łuna nad miastem wczesną wiosną 1945 roku nie była niezwykłym widokiem. Ogień swobodnie rozprzestrzeniał się, trawiąc kolejne budynki, bowiem strażacy pojawili się w Opolu dopiero w kwietniu.

W tym czasie do Opola przyjeżdżali też przesiedleńcy ze Wschodu. Oprócz zaludnienia zniszczonego miasta, ich zadaniem było też jego uporządkowanie. To, jak to robili, a także jak wyglądało Opole tuż po wojnie, dokumentowali wybitni fotograficy: Stanisław Bober, Leonard Olejnik, Adam Śmietański oraz Marian Kornicki.