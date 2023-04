8-letni Wojtek z Opola musi przejść kosztowną operację. Potrzeba na nią pół miliona złotych. Chłopczyk cierpi na wiele schorzeń

Wojtek z Opola ma krótsze rączki i nóżki, ponieważ jego układ kostny jest inaczej zbudowany. Wynika to z zaburzenia wzrostu kości i jednego z rodzajów niskorosłości.

- Mimo tylu trudności, Wojtuś chodzi do szkoły publicznej jako jedyne dziecko z niepełnosprawnością i marzy o tym, by zostać strażakiem. Kocha scenę, występy i tańczy przed lustrem. Jest zuchem OSP i dzieli się swoją radością i odwagą z innymi. Jednak jego codzienność jest skomplikowana i utrudniona przez nieprawidłową postawę i złe obciążenie stawów – tłumaczy jego mama Patrycja.

Stan zdrowia Wojtka się pogorszył

Aby nie dopuścić do zniszczenia stawów konieczna jest operacja. Choć na ten moment stan bioder i kręgosłupa synka jest dobry – niższy wzrost, obniżone napięcie mięśniowe i odmienne proporcje ciała – mocno utrudniają Wojtkowi wykonywanie wielu codziennych czynności. Nieprawidłowa postawa i złe obciążenie stawów skutkuje nieprawidłowością w funkcji stawów biodrowych, kolanowych.

- Myślałam, że mamy jeszcze sporo czasu, aby przygotować się na dalsze wyzwania. Tymczasem po badaniach RTG zleconych przez ortopedę, okazało się, że stan nóżek synka znacznie pogorszył się od ostatniego prześwietlenia. Do tego stopnia, że lewe kolano Wojtka podczas poruszania się, wchodzi w prawe, co bardzo mocno obciąża stawy i wywołuje ogromny ból. Nóżki Wojtka tworzą literę „X” – wyjaśnia mama Patrycja.

Wojtek to mały wojownik z ogromną odwagą i chęcią do życia. Każda pomoc jest dla niego bezcenna. Każdy z nas może pomóc, a nawet najmniejsza darowizna może przyczynić się do poprawy życia Wojtka i jego rodziny.