80 mln zł kredytu dla Opola. Dwie instytucje finansowe zgłosiły się do przetargu

Do przetargu zgłosiły się dwa banki. Bank Gospodarstwa Krajowego wycenił koszt udzielenia 80 mln zł kredytu na ponad 21 mln zł. ING Bank Śląski przedstawił ofertę nieco droższą, opiewającą na ponad 21,7 mln zł.

Obie propozycje są wyższe od szacunków miasta. W kasie Opola zarezerwowano na ten cel ponad 20,4 mln zł. To oznacza, że miasto musiałoby dołożyć około 600 tys. zł, aby wyrównać do tańszej oferty.

Spłata kapitału rozpocząć ma się w 2022 roku. Przez pierwsze trzy lata będzie to stosunkowo niewiele, około 1,6-2,6 mln zł w skali roku. Od 2025 roku aż do 2036 roku - kiedy kredyt ma być całkowicie spłacony - w skali roku miasto ma spłacać 6,1 mln zł. Do tego dochodzą wspomniane koszty samego kredytu.

Opole ma też otwarty kredyt w Europejskim Banku Inwestycyjnym. Pod koniec minionego roku radni zgodzili się, aby podnieść go o 75 mln zł, do 225 mln zł. W tym przypadku także mowa jest o spłacie do końca 2036 roku.