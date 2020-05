90 kurierów społecznych pomaga mieszkańcom Opolszczyzny. To pomoc finansowana przez ROPS w Opolu z funduszy unijnych

ROPS koordynuje też akcją dożywiania, czyli przygotowywania i dostarczania posiłków dla około 1800 osób. – Tutaj połączyliśmy aspekt społeczny z ekonomicznym, bo do tego działania zaangażowano 48 podmiotów gastronomicznych, które tylko w kwietniu przygotowały 50 tysięcy posiłków w całym regionie. A posiłki mają być na tylko smaczne, ale i bezpieczne. Jednym z warunków wyboru dostawców było to, żeby były zapakowane i dostarczane w sposób bezpieczny – mówi Agnieszka Gabruk.

Podaje, że obecnie w 49 gminach całego regionu mieszkańcom pomaga 90 kurierów społecznych. - To działania na dużą skalę, bo pomagają oni w sumie 1866 osobom. A pomocą objęci są zazwyczaj seniorzy i osoby niesamodzielne. To robienie zakupów, dowożenie leków, obiadów czy każda doraźna pomoc, ustalana indywidualnie z osobą potrzebującą - wyjaśnia Agnieszka Gabruk.

- Staramy się, aby cała nasza pomoc wypływała ze zgłaszanych potrzeb. I wiemy, że to usługa została dobrze przyjęta, bo zgłaszają się kolejni potrzebujący - mówi Agnieszka Gabruk, zastępca dyrektora ROPS.

Jak podkreśla, często kluczową rolę w poszukiwaniu potrzebujących pomocy w regionie odgrywają sąsiedzi – to oni wskazują seniorów czy osoby niesamodzielne, wymagające pomocy.

- Co prawda nasze możliwości pomocy w tej mierze są niemal w całości wykorzystane, to jednak gdyby się okazało, że jest jeszcze ktoś potrzebujący np. w czasie kwarantanny, to postaramy się znaleźć rozwiązanie - podkreśla zastępca dyrektora ROPS.

Innym działaniem ROPS realizowanym w czasie epidemii jest pomoc publicznym domom społecznym, których w całym regionie jest 29.

Z informacji dyrektorów tych placówek wynika, że nadal bardzo potrzebne są środki ochrony osobistej. - I te dostarczamy. W ciągu jednego tygodnia rozdysponowaliśmy niemal dwa tiry. To zabezpieczenie potrzeb na dwa-trzy miesiące - kontynuuje Agnieszka Gabruk.