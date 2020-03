90 osób zamkniętych było w noclegowni w Opolu. Czekali na wynik testu

Do noclegowni w Opolu trafił nietrzeźwy obcokrajowiec. W nocy okazało się, że miał objawy zakażenia koronawirusem. Zawieziono go na oddział zakaźny Szpitala Wojewódzkiego w Opolu, zaś placówkę zamknięto do czasu otrzymania wyników testu. Przebywa tam około 90 osób.

Policjanci przywieźli w środę nietrzeźwego mężczyznę do noclegowni w Groszowicach. Wieczorem postanowiono wezwać karetkę, aby przewieźć go na oddział psychiatryczny szpitala przy ul. Wodociągowej. Koronawirus w Opolu. 90 osób zamkniętych w noclegowni Podczas badania okazało się jednak, że mężczyzna ma gorączkę. Z tego względu przewieziono go na oddział chorób zakaźnych Szpitala Wojewódzkiego w Opolu. Nasz budynek jest zamknięty. Nie prowadzimy żadnych przyjęć ani nie wypuszczamy ludzi - mówi Elżbieta Urzędowska, dyrektorka Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu. Wewnątrz przebywa około 90 osób. To pracownicy ośrodka, a także podopieczni noclegowni oraz izby wytrzeźwień. Czytaj także Już 10 mieszkańców Opolszczyzny zakażonych koronawirusem Katarzyna Oborska-Marciniak, rzecznik ratusza, informowała, że ludziom wewnątrz zapewniono posiłki. Mówiła, że teraz wszyscy czekają na wyniki testów. Koronawirus w Opolu. Interweniujący policjanci wrócili na komisariat Policjanci, którzy przywieźli do noclegowni mężczyznę, którego uznano za potencjalnie zarażonego koronawirusem, poinformowali o sytuacji dyżurnego. Agnieszka Nierychła, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Opolu, informuje, że mundurowi pracują w I Komisariacie Policji przy ul. Cmentarnej. - Zgodnie z procedurą, wrócili na miejsce i w specjalnie wyznaczonej strefie bezpieczeństwa sporządzili dokumentację ze zdarzenia, zdali broń, po czym wrócili do swoich miejsc zamieszkania - mówi. AKTUALIZACJA Około godz. 18.30 służby miejskie i policja otrzymały informację o wyniku testu u mężczyzny. Był negatywny, więc wszyscy odetchnęli z ulgą. Wideo