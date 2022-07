900 osób wzięło udział w 10. jubileuszowym charytatywnym rajdzie rowerowym Turawa Park. Zebrano ponad 19 tys. zł dla małych pacjentów z USK

Dzięki darowiźnie Centrum Handlowego Turawa Park, datkom zebranym w dniu wydarzenia oraz licytacji zgromadzono 19 294 zł. Zbiórka online nadal trwa na stronie Siepomaga.pl.

Centrum Handlowe Turawa Park przeznaczy wszystkie zgromadzone podczas tegorocznej edycji rajdu środki na zakup wyposażenia Poradni Okulistycznej dla dzieci w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu. Zakupione zostaną m.in. kaseta okularowa do doboru szkieł, tablica Snellena do badania ostrości wzroku, fotel okulistyczny oraz nowe meble.

Jest to jedyna placówka w województwie opolskim, która zajmuje się leczeniem wzroku dzieci i wcześniaków.

- W imieniu Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu, a przede wszystkim najmłodszych pacjentów, chcę podziękować zarządowi Centrum Handlowego Turawa Park za owocną współpracę, gdyż do tej pory udało się z zebranych w ubiegłych latach środków finansowych zakupić zabawki sensoryczne oraz doposażyć świetlicę oddziału chirurgii dziecięcej - mówiła Adriana Mazurkiewicz-Fornalik, pełnomocnik dyrektora ds. praw pacjenta, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu. - Zebrana podczas 10. Jubileuszowego Charytatywnego Rajdu Rowerowego kwota pieniędzy jest imponująca, co nas bardzo cieszy, ponieważ w całości zostanie ona przeznaczona na doposażenie Poradni Okulistycznej dla dzieci. Chcę również podziękować wszystkim uczestnikom rajdu, partnerom i sponsorom oraz wszystkim osobom zaangażowanym w organizację tej akcji, bo to dzięki państwu główny cel został osiągnięty – zobaczyć uśmiech dziecka, który zawsze jest bezcenny.