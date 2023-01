A może by tak rzucić wszystko i wyjechać na Kretę? Para z Opolszczyzny realizowała ten plan. Jak jej się żyje?

Znaki i pomoc bogów z Olimpu

- Przeprowadziliśmy się na Kretę z Irlandii, gdzie mieszkaliśmy osiem lat. Doszliśmy tam do punktu zwrotnego. Ponieważ jesteśmy jeszcze młodymi ludźmi, stwierdziliśmy, że możemy spróbować zrobić coś szalonego, bo w razie czego będzie jeszcze czas zmodyfikować kurs – opowiada pan Tomasz.

Wybór padł na Grecję, konkretnie na Kretę, w której para była zakochana od lat.

- Na Krecie często spędzaliśmy wakacje. Byliśmy z nią związani również biznesowo, bo między innymi prowadziłam manufakturę naturalnych kosmetyków na bazie kreteńskiej oliwy – mówi pani Aleksandra. - Zresztą na Krecie się pobraliśmy, nie wiedząc jeszcze, że tak naprawdę wzięliśmy ślub również z tym miejscem.

Co więcej, los sam zdawał się potwierdzać, że wybór Krety jest słuszny. Nagle wszystko, co do tej pory zdawało się być w rozsypce, zaczęło się układać w jedną całość, jakby sami bogowie na Olimpie przejęli sprawy w swoje ręce.