Adam Śmietański, wybitny powojenny fotograf, będzie upamiętniony w Opolu [ZDJĘCIA]

W codziennej pracy zajmował się dokumentowaniem powojennych zniszczeń, a potem odbudowy i rozwoju miasta. Dużą wagę przykładał też do uwiecznianiem codzienności opolan, zarówno w pracy, jak i w czasie wolnym. Był aktywny do początku lat 70. Zmarł w 1992 roku.

Adam Śmietański przyjechał do Opola w 1945 roku, wraz z falą przesiedleńców z Kresów. Otworzył w mieście zakład Foto-Wrzos.

W minionym roku przypadała setna rocznica urodzin Adama Śmietańskiego. Z tego względu Fundacja 2.8, organizująca w Opolski Festiwal Fotografii, przy współpracy z Anną Łęgowik, radną Koalicji Obywatelskiej, zawnioskowała o upamiętnienie fotografa na terenie Opola.

Ostatecznie wskazano rondo na skrzyżowaniu ulic Budowlanych i Składowej, przy wjeździe na węzeł na obwodnicy północnej. Tamtejsza rada dzielnicy pozytywnie zaopiniowała ten projekt. Nic nie wskazuje na to, by radni mieli go odrzucić.