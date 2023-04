Adam Sokołowski z Kluczborka o sporcie wie wszystko. 26 razy był mistrzem Polski kibiców. Wygrywać zaczął jako nastolatek

- Czytałem wtedy „Sport” i dzięki temu byłem najlepszy z tego grona – opowiada Adam Sokołowski. – To zachęciło mnie do startu w 1. Mistrzostwach Kibiców Sportowych, które organizowała gazeta „Sztandar Młodych”. Eliminacje wojewódzkie odbywały się w Opolu. Byłem wtedy w ósmej klasie podstawówki. Do dziś jestem niski, ale wtedy miałem metr pięć w kapeluszu. Było 46 startujących. Konsternacja, wygrałem.

Według regulaminu do półfinału kwalifikowali się uczestnicy, którzy uzyskali co najmniej 30 punktów. Jednak pana Adama na liście półfinalistów opublikowanej w „Sztandarze Młodych” nie było.

- To dało mi wielka motywację do pracy. W 1976 roku ponownie wystartowałem w Mistrzostwach Polski Kibiców Sportowych - opowiada Adam Sokołowski. - Zawody już nie wojewódzkie, a strefowe, odbywały się w Katowicach. Zająłem siódme miejsce, zdobywając 34 punkty.

- Dostaję puchar, a jury mówi, że tak nie może być, trzeba powtórzyć. Kania jest z Warszawy, Kołtun z Krakowa, a tu wygrywa jakiś facet z wioski - wspomina. - To było dla sędziów nie do przyjęcia.

Ale był to już schyłek konkursu organizowanego przez „Sztandar Młodych’. Odbyły się jeszcze dwie edycje. Później rywalizację wznowiło krakowskie „Tempo”, jednak na krótko, a po 13 latach przerwy, w 2001 roku Stowarzyszenie Super Kibic z Dzierżoniowa. Przeprowadziło już 23 edycje mistrzostw i 23 razy triumfował w nich kluczborczanin. W sumie ma on na koncie 26 tytułów mistrza Polski kibiców sportowych.

- Rywalizacja odbywała się tylko w trzyosobowych drużynach, a ja nie mogłem znaleźć jeszcze dwóch chętnych do nauki i do startów – wspomina. – Dopiero kiedy w 1988 roku wprowadzono kategorię indywidualną, mogłem wystartować. Odbyły się trzy edycje i trzy razy wygrałem.

Pan Adam często podkreśla, że wyjazdem życia były dla niego igrzyska olimpijskie w Atlancie. Była to również nagroda w konkursie „Na olimpijskim szlaku”. Jego finał odbywał się w Pałacu Branickich w Białymstoku. Jak podkreśla kluczborczanin, pytania były bardzo trudne. Komisji konkursowej przewodniczyła znakomita lekkoatletka Irena Szewińska, również poniekąd związana z Kluczborkiem, do którego przyjeżdżała na obozy treningowe i gdzie poznała swojego przyszłego męża.

Później niestety przyszedł kryzys i PKOL zrezygnował z organizacji turnieju dla kibiców. Ale to nie zniechęciło pana Adama do zdobywania wiedzy o sporcie i startu w konkursach, choć nie może się on spodziewać tak prestiżowych nagród, co najwyżej „uścisku dłoni prezesa”. Kiedy pojawia się na zawodach to wiadomo, że konkurencja nie ma szans.

- Kiedyś „Gazeta Wrocławska” organizowała turniej wiedzy o Mistrzostwach Europy w piłce nożnej. Poinformował mnie o nim znać kolega z Bielawy. Pojechałem, wygrałem, a później inni mieli do niego pretensje, że po co dawał mi znać, tak oni by wygrali – opowiada.

Jednak na igrzyska kluczborczanin dalej jeździ, za własne pieniądze. Był m.in. w Sydney, Pekinie, Rio de Janeiro i Pjongczang.

Od pięciu lat kluczborczanin startuje też w konkursie „Omnibus sportowy”.