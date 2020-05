Adres zameldowania zmienisz, nie wychodząc z domu. Ministerstwo Cyfryzacji pozwala na zmianę danych o zameldowaniu online

Dokument otrzymamy na swoją skrzynkę niezwłocznie. W wyjątkowych sytuacjach może to zająć do 10 minut . Przed pobraniem informacji warto się upewnić, czy urząd lub instytucja, które jej od nas wymagają - przyjmują dokumenty elektroniczne. Jeśli tak - dokument o zameldowaniu możemy wysłać im np. mailem.

Nie masz adresu zameldowania? Możesz uzupełnić te dane online

Jeśli do tej pory nie miałeś adresu zameldowania, możesz to zmienić uzupełniając odpowiednie dane w formularzu gov.pl. Do takiej operacji będziesz potrzebował profilu zaufanego oraz - jeśli jesteś właścicielem nieruchomości, w której chcesz się zameldować - dokumentu potwierdzającego prawo do własności. Może to być: