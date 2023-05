Afera korupcyjna w Nadleśnictwie Kluczbork. Jest prawomocny wyrok sądu. Były sekretarz pójdzie do więzienia

Kiedy w 2018 roku napisaliśmy artykuł Korupcja poszła w las i miała się tam dobrze , ówczesny nadleśniczy Paweł Pypłacz skomentował, że w Nadleśnictwie Kluczbork wszystkie przetarg były legalne, a ówczesny sekretarz Ireneusz P. pozwał „Nową Trybunę Opolską" do sądu.

Osobno toczył się proces karny sekretarza Nadleśnictwa Kluczbork Ireneusza P.

Prokuratorzy z wydziału do walki z korupcją Prokuratury Okręgowej w Opolu postawili mu aż 61 zarzutów!

Po ponownym przewodzie sądowym w maju 2022 roku zapadł wyrok w Sądzie Rejonowym w Kluczborku. Sąd uznał, że Ireneusz P. jest winny popełnienia przestępstwa i wymierzył mu karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na 3 lata. Do tego sąd wymierzył mu karę grzywny i przepadek korzyści majątkowej.

Sprawa w drugiej instancji trafiła do Sądu Okręgowego w Świdnicy, który wydał niedawno prawomocny wyrok. Sąd drugiej instancji mocno zaostrzył wyrok wobec Ireneusza P. Nie dość, że podwyższył karę pozbawienia wolności z 1 roku do 2 lat, to na dodatek uchylił warunkowe zawieszenie kary!

Oznacza to, że były sekretarz Nadleśnictwa Kluczbork pójdzie siedzieć. Na niecałe dwa lata, ponieważ zaliczono mu na poczet kary okres zatrzymania i tymczasowego aresztowania.