Afera mieszkaniowa w Opolu. Solidarna Polska składa doniesienie do prokuratury na prezydenta Arkadiusza Wiśniewskiego

- Oznacza to, że prezydent Wiśniewski kłamał, że te mieszkanie przez wiele miesięcy stało puste – uważa poseł Kowalski.

50-metrowym mieszkaniem – jednym z dwóch, które posiada Arkadiusz Wiśniewski – na samym początku zainteresowana była inna osoba, która ostatecznie z niego zrezygnowała. A wniosek prezydenta Opola wraz z opłatą rezerwacyjną wpłynął do spółki po siedmiu dniach od rezygnacji tej osoby.

To nie był dom dla prezydenta. Mieszkanie z TBS-u dla Arkadiusza Wiśniewskiego

Czy OTBS informował opinię publiczną o wolnych mieszkaniach?

"Jako prezydent Opola działał interesie swoim i swojej rodziny"

Poseł Solidarnej Polski zwrócił także uwagę, że prezydent Opola najpierw nabył mieszkanie w TBS, a dopiero po trzech miesiącach ustalił regulamin jego finansowania. A w przypadku mieszkań przy ul. Oleskiej wprowadzono zapis, który umożliwił dojście do własności z 15 lat do zaledwie 5, co w przypadku innych inwestycji TBS w Opolu nie miało nigdy miejsca.