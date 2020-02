Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje mieszkania i nieruchomości. Co można kupić w woj. opolskim?

Agencja Mienia Wojskowego prowadzi sprzedaż majątku, na który składają się m.in. mieszkania. Wśród nich sporo jest lokali w znajdujących się w bloku przy ulicy Lipcowej 6 w Polskiej Nowej Wsi w gminie Komprachcice. Lokali jest łącznie osiem. Dwa z nich mają po około 73,5 metra kwadratowego powierzchni. To mieszkania trzypokojowe, z kuchnią i łazienką oraz przynależącą do nich piwnicą. Ich cena to 163 i 164 tys. zł, co daje ok. 2,2 tys. zł za metr kw. Więcej na kolejnych slajdach.

AMW