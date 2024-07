Akcja jak z filmu. Na pomoc ruszyli policjanci i ratownicy WOPR. Oto co wydarzyło się nad Jeziorem Nyskim

Policjanci Sezonowej Nieetatowej Służby na Wodach Komendy Powiatowej Policji w Nysie odholowali jacht do bazy WOPR, gdzie został zabezpieczony i ochroniony przed dalszymi uszkodzeniami. Następnie jednostka wróciła do swojego właściciela.

Mundurowi natychmiast podjęli interwencję i popłynęli we wskazane miejsce. Na miejscu okazało się, że we wskazanym przez świadka punkcie faktycznie znajduje się jednostka pływająca, na pokładzie której nie było żadnych osób.

Wartość jachtu oszacowano na blisko 50 tysięcy złotych. Jak to się stało, że sam odpłynął w pobliże korony wałów?

Prawdopodobnie był zacumowany do bojki, a silny wiatr mógł doprowadzić do zerwania się zabezpieczenia.