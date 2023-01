Akcja jak z filmu sensacyjnego. Zapnij pasy i zobacz finał policyjnego pościgu w Kluczborku [FILM]

Do zdarzenia doszło w czwartek (26 stycznia). Kierowca osobowego audi pędził przez kilkanaście kilometrów nie zważając na przepisy i znaki drogowe. W pewnym momencie wjechał na rondo w centrum miasta. Policjanci podjęli wtedy decyzję, by zakończyć brawurowy pościg. Użyli do tego radiowozu.

Zobaczcie na własne oczy, z jakimi sytuacjami wiąże się nasza służba – zachęcają funkcjonariusze.

O pościgu jak z filmu akcji informowaliśmy na łamach Nowej Trybuny Opolskiej. Pościg zaczął się w miejscowości Ligota Górna, gdzie policjanci próbowali zatrzymać do kontroli kierowcę audi, który w terenie zabudowanym znacznie przekroczył prędkość.