Akcja "Książka za drzewo" w Opolu. Zasadź drzewo, dostaniesz książkę

Organizatorem akcji jest Fundacja ekologiczna Arka. Będzie ona prowadzona w dwóch etapach.

Pierwszy to zbiórka używanych książek, która potrwa do 10 października. W Opolu prowadzona jest w holu Miejskiej Biblioteki Publicznej (ul. Minorytów 4). Należy przynosić książki w dobrym stanie. Nie będą zbierane podręczniki, słowniki i encyklopedie.

Drugi etap akcji odbędzie się w październiku - to sadzenie drzew i wysyłanie do uczestników książek.

Akcja łączy trzy ważne zagadnienia

Po pierwsze sadzenie drzew jest bardzo ważne, zwłaszcza w obliczu zachodzących zmian klimatycznych. Posadzone drzewa uczestnicy będą wpisywali na stronie www.sadzimytlen.pl, dołączając do akcji Fundacji Arka, w której posadzono już prawie 150 tysięcy drzew. Dzięki interaktywnej mapie Polski uczestnicy mogą zobaczy na niej swoje posadzone drzewa.

Ostatnie badania fińskich naukowców dowodzą, że każdego roku jedno dorosłe drzewo pochłania rocznie 6-7 kg dwutlenku węgla. Łącznie lasy Ziemi zaspokajają połowę zapotrzebowania na tlen wszystkich ludzi i zwierząt, produkując go rocznie około 26 mld ton. Akcja wpisuje się z założenia Zielonego Europejskiego Ładu, w ramach którego planuje się posadzenie 3 miliardów drzew do 2030 roku.