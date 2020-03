Akcja "Posiłek dla lekarza". Opolanie zbierają wodę dla szpitala zakaźnego w Opolu. Potrzebny jest też prowiant. Pomóc może każdy

- O tym, że woda jest potrzebna dowiedziałam się przez przypadek - mówi Kaja Świątek, właścicielka restauracji San Ekobar w Opolu. - Bierzemy udział w akcji "Posiłek dla lekarza", żeby pomóc tym, którzy na pierwszej linii frontu opiekują się chorymi. Gdy zadzwoniłam do szpitala, okazało się, że bardziej niż posiłki potrzebna jest woda dla pacjentów i dla osób, które czekają na przyjęcie. Mile widziany jest też suchy prowiant dla chorych.

San Ekobar z marszu podarował 25 litrów wody (drugie tyle przekazano w ramach akcji "Posiłek dla lekarza"). Były też ciasteczka dla chorych. - Chodzi o to, żeby poprawić tym ludziom humor w tej stresującej sytuacji. Apelujemy do naszych przyjaciół i klientów, aby też włączyli się w akcję - mówi Kaja Świątek.

Odkąd rząd, by walczyć z koronawirusem, zamknął lokale w całym kraju, restauratorzy nie mają łatwo. - Dziennie wpada kilka, maksymalnie kilkanaście zamówień, ale nie ma co załamywać rąk. Staramy się wykorzystać ten czas, by pomóc tym, którzy mają jeszcze gorzej - mówi właścicielka opolskiej restauracji.