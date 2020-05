Akcja prawicowych aktywistów "Stop pedofilii". Kontrowersyjny plakat

Na banerze jest homoseksualna para z Australii: Mark Newton i Peter Truong wraz z adoptowanym synem Adamem, który był przez nich wykorzystywany od najmłodszych lat (na banerze jest informacja, że po raz pierwszy miało to miejsce gdy miał dwa tygodnie, ale nie znaleźliśmy potwierdzenia tych informacji w sieci) aż do 6. roku życia, kiedy mężczyźni zostali zatrzymani i skazani na wieloletnie więzienie. Mężczyźni byli członkami pedofilskiej siatki, w ramach której umożliwiali wykorzystywanie dziecka innym pedofilom. Sytuacja miała miejsce w 2011 roku.

Baner przy ul. Prószkowskiej w Opolu umieszczono pod koniec kwietnia. Jak wskazuje Adam Brawata z fundacji Pro Prawo do Życia, ma on związek obywatelskim projektem „Stop Pedofilii”, którego tekst był czytany w Sejmie w drugiej połowie kwietnia.

- Mamy nadzieję, że nasza akcja uchroni małych Polaków przed podobnymi zdarzeniami - stwierdza Adam Brawata.

Tęczowe Opole: Tu nie chodzi o walkę z pedofilią

Maciej Kruszka ze stowarzyszenia Tęczowe Opole zauważa, że fundacji Pro Prawo do Życia nie chodzi o walkę z pedofilią.

- Jej działania są wyłącznie nakierowane na to, żeby wzbudzić niechęć do osób homoseksualnych - mówi.

- Bilbord, który stanął przy ul. Prószkowskiej w Opolu prezentuje nienawistne treści wobec całej grupy społecznej, dlatego jest on szczególnie szkodliwy. Żadna orientacja seksualna, czy to hetero, czy homoseksualna nie powoduje większych skłonności do wykorzystywania dzieci. To jest fakt, pod którym podpisują się wszystkie, największe autorytety naukowe - wskazuje.