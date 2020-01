Akcja profilaktyczna studentów UO. Zachecają panie do samobadania piersi i robienia cytologii

Od 20 do 26 stycznia zapraszają - szczególnie panie - do Instytutu Nauk Pedagogicznych UO, siłowni MyFitnessPlace przy ul. Oleskiej i Centrum Handlowego Karolinka, gdzie na przygotowanych stoiskach będzie się można dowiedzieć się, jak często wykonywać cytologię, jak wygląda takie badanie oraz jak samodzielnie badać piersi.

Akcja Pink Lips to coroczne wydarzenie organizowane pod koniec stycznia, którego celem jest promocja badań profilaktycznych pod kątem nowotworów złośliwych narządów kobiecych - raka piersi i raka szyjki macicy. Studenci Wydziału Lekarskiego UO skupieni w Stowarzyszeniu Studentów Medycyny IFMSA-Poland Oddział Opole chcą w ten sposób zachęcać do regularnych badań kontrolnych i zachowań prozdrowotnych.

- Piersi panie powinny badać regularnie co miesiąc, w tym samym dniu cyklu, żeby mieć porównanie, a każdą zmianę, która je niepokoi, powinny jak najszybciej skonsultować z lekarzem. Im wcześniej wykryta choroba, tym większe szanse na wyleczenie. Z kolei cytologię po 21 roku życia powinno się wykonywać co 3 lata - wskazuje Nina Urantówka.

- Wybieramy miejsca, gdzie możemy trafić do jak największej liczby pań, które chcemy zachęcać do samobadania i korzystania z badań. To galerie handlowe, siłownie, salony kosmetyczne - wymienia Nina Urantówka, koordynator lokalny Projektu PINK LIPS Opole 2020 z IFMSA Oddział Opole, studentka pierwszego roku medycyny na UO.

I dodaje, że pierwsze badanie cytologiczne powinno się wykonać do 2 lat od pierwszego stosunku, a następnie co 3 lata, choć odbywane co roku gwarantuje jeszcze większą prewencję. Od 25. do 59. roku życia cytologia jest przeprowadzana bezpłatnie w ramach funduszu zdrowia.

Opolski oddział IFMSA działa od listopada 2019 r. Należy do niego kilkudziesięciu studentów medycyny UO, a kilkunastu zaangażowało się w akcję PINK LIPS. Będzie ona prowadzona przez studentów medycyny UO po raz drugi.

Na raka szyjki macicy choruje ok. 1,4 mln kobiet na świecie. Ponad 500 tys. jest co roku diagnozowanych, a ok. 300 tys. - umiera. W Polsce co roku wykrywa się raka szyjki macicy u ok. 3300 kobiet. Niestety, co druga umiera z powodu zbyt późnego rozpoznania.